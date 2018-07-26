مسئول: فريق ترامب يعد خطة اقتصادية فى إطار اتفاق للسلام فى الشرق الأوسط

(رويترز)

قال مسؤول إن خطة إدارة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط والتى طال انتظارها ستشمل ما يصفه البيت الأبيض بخطة اقتصادية قوية للمساعدة فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطيني.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض فى تصريح للصحفيين إن مبعوثى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعملان أيضا بشأن مجموعة من المقترحات الأكثر تفصيلا حتى الآن للخطة الشاملة.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للإعلان عن الخطة. وكان ترامب يأمل فى الكشف عنها فى وقت سابق هذا العام لكن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى هناك فى انحراف عن سياسة أمريكية متبعة منذ عشرات السنين أثار توترات فى المنطقة.

ويقول الفلسطينيون إنهم فقدوا الثقة فى إدارة ترامب كوسيط عادل وقاطعوا عملية السلام منذ إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر الماضي.

ولم يكشف البيت الأبيض عن أى تفاصيل تذكر بشأن خطة السلام التى أثارت شكوكا واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها.

وتأتى مقترحات ترامب نتاجا لجهود دبلوماسية مكوكية فى عواصم المنطقة قام بها جاريد كوشنر المستشار بالبيت الأبيض وصهر ترامب وجاسون جرينبلات المحامى الذى يؤدى دورا فى المفاوضات.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن المبعوثين طلبا من الزعماء فى المنطقة رسم خطوط عريضة للنتائج التى يمكنهم قبولها والتى يمكن أن يقبلها الطرف الآخر فيما يتعلق بكل قضية من قضايا الخلاف.

وفشلت محاولات سابقة لرؤساء أمريكيين للتفاوض من أجل إرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب خلافات حول وضع القدس والحدود.