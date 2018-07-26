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مسؤول: الصين تحتاج حوالى 150 مليار دولار لمعالجة تلوث الأنهار

الخميس، 26 يوليه 2018 08:11 ص
مسؤول: الصين تحتاج حوالى 150 مليار دولار لمعالجة تلوث الأنهار أنهار الصين - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول بوزارة البيئة اليوم الخميس إن الصين ستحتاج إلى أكثر من تريليون يوان (148 مليار دولار) لبناء شبكة ضخمة من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحى لتقليل التلوث الكبير فى الأنهار بالبلاد.

وبمقتضى خطة عمل للتعامل مع التلوث المائى نشرت عام 2015 فإن المدن الصينية مطالبة بخفض ما تصفه السلطات بالمياه السوداء ذات الرائحة الكريهة فى أنهار البلاد إلى أقل من 10% من الممرات المائية بحلول عام 2020.

وقال تشانج بو، مدير إدارة المياه فى وزارة البيئة للصحفيين، إن الصين لا تزال بحاجة لبناء أنابيب مياه صرف أخرى بطول 400 ألف كيلومتر، بتكلفة ثلاثة ملايين يوان لكل كيلومتر واحد.

 

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الصين

تلوث المياه

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