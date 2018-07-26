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الخميس، 26 يوليه 2018 02:23 ص
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مرور الغربية: ضبط 46 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال 24ساعة

الخميس، 26 يوليه 2018 01:25 ص
مرور الغربية: ضبط 46 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال 24ساعة حمله مروريه - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية، لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 25  سيارة 21  دراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 347  مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 393  مخالفة مقابل تحصيل 44300 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.
 
 
 
 

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