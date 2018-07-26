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محافظ كفر الشيخ يكرم المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 26 يوليه 2018 07:27 م
محافظ كفر الشيخ يكرم المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة محافظ كفرالشيخ يكرم المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الطفل على مغازى محمد القلشانى من قرية فرش بركات بسيدى سالم، 14 عاما، بالصف الثالث الإعدادى، من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وكلف بصرف كرسى طبى متحرك له، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية له بهيئة التأمين الصحى بكفرالشيخ ورعايته.

كما كرم المحافظ، الطالب مغازى محمد القلشانى من قرية فرش بركات بسيدى سالم، لتفوقه بنسبة 98.8% بالثانوية العامة بقسمها العلمى، وقبوله بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تكريم محمد إبراهيم السيد عبد الجليل، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب ، جامعة كفرالشيخ، من مدينة بيلا، لتفوقه، مؤكداً أن المحافظة دائما تدعم أبناءها من المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة فهم نموذج مشرف لمصرنا العزيزة.

 

 

 

 

 

 


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