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محافظ دمياط: تشكيل لجنة لحصر وحدات الإسكان الصناعى فى المحافظة

الخميس، 26 يوليه 2018 02:21 م
محافظ دمياط: تشكيل لجنة لحصر وحدات الإسكان الصناعى فى المحافظة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إحالة المسئولين عن عدم اتخاذ إجراءات إخلاء واستلام شقق الإسكان الصناعى المنتهى عقودها منذ سنوات بالإحالة للمعاش أو الوفاة أو النقل خارج المحافظة، وكذا قبولهم تحصيل مبالغ نقدية بصفتها قيمة إيجارية بعد عقودها، والذى أدى إلى بقاء بعض المواطنين فيها والتصرف فيها بالبيع أو التعدى عليها بالمخالفة إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق.

كما قرر المحافظ تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 217 لسنة 2018 بإعادة حصر كل وحدات الإسكان الصناعى على مستوى المحافظة وتحديد الوحدات المنتهى عقودها وتواريخ ذلك، والمتسبب فى عدم اتخاذ إجراءات استلامها منذ انتهاء عقودها حتى تاريخه وإعداد تقرير بنتيجة ذلك لعرضه عليه.

ووجه المحافظ بإخطار مجلس إدارة الخدمات الصناعية بدمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفته السلطة المختصة الإسكان الصناعى لإخلاء كل الوحدات السكنية المخالفة وتسليمها إلى محافظة دمياط وإعادة النظر فى عقود الوحدات السكنية المشار إليها وشروط تسليمها وقيمتها الإيجارية وفقا لأحكام القانون.

 


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