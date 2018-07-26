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الخميس، 26 يوليه 2018 05:16 م
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محافظ جنوب سيناء: جدولة مديونيات الكهرباء للمستثمرين على 3 سنوات

الخميس، 26 يوليه 2018 04:32 م
محافظ جنوب سيناء: جدولة مديونيات الكهرباء للمستثمرين على 3 سنوات جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، المهندس محمد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وكبار المسئولين الماليين بالشركة، حيث تم عقد لقاء بحضور مستثمرى جنوب سيناء، ورئيس غرفة الفنادق بشرم الشيخ، ورئيس مدينة شرم الشيخ، بقاعة القسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، وتم استعراض مشكلات المستثمرين بخصوص المديونيات الخاصة بهم لشركة الكهرباء، وبعد عدة مناقشات ومشاورات واستعراض الرؤى ووجهات النظر، قرر رئيس الشركة الوقوف بجانب المستثمرين بما لا يضر بحق الدولة فى تحصيل مستحقاتها وبمبدأ الحلول الوسطى قرر جدولة الديون بدون فوائد لمدة 3 سنوات بشرط التقدم بطلبات الجدولة بداية من شهر يوليو الجارى.

كما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة تخفيض قيمة المبالغ المستحقة كمديونيات بنسبة 15 % فى حالة الدفع الفورى بشرط سداد 50 % من القيمة المستحقة.

ووعد رئيس الشركة بعدم اتخاذ إجراءات قضائية نحو الشيكات المرتدة الواردة من المستثمرين وأعطى مهلة ثلاثة أشهر للتسوية بشأن تلك المديونيات.

ومن جانبه، أهاب المحافظ بمالكى الفنادق والمنشآت السياحية بضرورة الجدولة ودفع جزء من المديونيات على قدر المستطاع لسداد حق الدولة وتقليل قيمة المديونيات وعدم تراكمها عليهم.


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