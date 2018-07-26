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الخميس، 26 يوليه 2018 03:41 م
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محافظ بني سويف : زيادة أجر 1255 عاملا باليومية بالديوان العام والوحدات المحلية

الخميس، 26 يوليه 2018 03:14 م
محافظ بني سويف : زيادة أجر 1255 عاملا باليومية بالديوان العام والوحدات المحلية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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قرر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، زيادة الأجر اليومي لعدد 1255 من العاملين بنظام اليومية بالديوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة لها، حيث يشمل هذا القرار 1044 من العاملين بمشروع النظافة بالمحافظة، و180 عاملا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، و31 عاملا بكل من مركزي الواسطى وإهناسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تحسين أجور العاملين بنظام اليومية لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشية والمساهمة في الوفاء بالتزاماتهم المادية والأسرية، وتشجيعا لهم على بذل مزيد من الجهد في أعمالهم المكلفين بها

 
 
 

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