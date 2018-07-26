محافظ المنيا يناقش مقترح "حفر نفق بالجبل" أمام كوبرى النيل

فريق المحافظات

وجه عصام البديوى محافظ المنيا بدراسة إمكانية حفر نفق فى المنطقة الصخرية بالجبل أمام كوبرى النيل، ليكون طريقا مستقيما لطريق مدينة المنيا الجديدة، ويصبح أكثر أمانا للسيارات بخلاف طريقى الشرفا والطريق الأوسط المؤديان للمنيا الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة ومعرفة أوجه الخلل وأسباب الحوادث بمنطقة الشرفا، وتفادى تكرارها فى نفس المنطقة، وذلك بحضور المهندسة إيفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكبارى والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا والدكتور حمدى بديع أستاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا وممثلى إدارة المرور ومجلس المدينة.

وأوصت اللجنة الفنية عقب دراسة المنطقة إلى ضرورة إنشاء نقطة تحصيل رسوم محاجر فى طريق الشرفا قبل الكوبرى من أجل تهدئة السرعات من قبل السائقين قبل الوصول إلى الكوبرى، كما ناقشت أيضا إنشاء حائط خرسانى فى الاتجاهين لطريق الشرفا، لتكون أمام المنازل الموجود بالطريق والكافيتريات مع مراعاة ترك فتحات للشوارع فى المنطقة.

أوصت اللجنة أيضا إلى القيام بأعمال الرفع المساحى للطريق لتقيل العمل المساحى على الطريق ولتهدئة الميول، وذلك عن طريق قطع جزئى فى الطريق، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرورية على الطريق، وإنارة الطريق بشكل.

ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة بديل آخر يتمثل فى إمكانية إنشاء كوبرى على نهر النيل يكون شمال أوجنوب كوبرى النيل الموجود حاليا، من أجل تخفيف الضغط على كوبرى النيل بمدينة المنيا، وحتى يكون الكوبرى الجديد منوط به استقبال السيارات ذات الحمولات الثقيلة والعالية.

وكان طريق قرية الشرفا بشرق النيل قد شهد الأسبوع الماضى حادثا نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصا، معظمهم من عمال المحاجر.

ومن جانب آخر أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا 4 حالات تعد على أملاك دولة تابعة للرى بالعدوة، حيث تمت إزالة جزئية لبرج مخالف علي البحر اليوسفي وسور علي البحر اليوسفي فضلاً عن إزالة التعديات علي حديقة وكوبري البحر اليوسفي بالعدوة.

وأوضح إبراهيم عبده نصير رئيس المركز، أن الوحدة المحلية أزالت مخالفات بالظهير الصحراوى لتعديات على أملاك الدولة وحالة تابعة للأوقاف بقرية عطف حيدر.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا 4 حالات تعد على أملاك دولة تابعة للرى بالعدوة، حيث تمت إزالة جزئية لبرج مخالف على البحر اليوسفى وسور على البحر اليوسفى فضلاً عن إزالة التعديات على حديقة وكوبرى البحر اليوسفى بالعدوة.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم عبده نصير رئيس المركز أن الوحدة المحلية أزالت مخالفات بالظهير الصحراوى لتعديات على أملاك الدولة وحالة تابعة للأوقاف بقرية عطف حيدر.

كما نجحت الوحدة المحلية بمركز سمالوط بالمنيا، فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث تمت إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة بقرى "بنى غنى – شوشة – طحا الأعمدة"، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة.

وقال مدحت القاضى رئيس المركز إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 10 حالات بقرية بنى غنى و11 حالة بقرية شوشة، بينما أسفرت حملة الإزالة بقرية طحا الأعمدة عن إزالة 6 حالات.