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الخميس، 26 يوليه 2018 08:26 م
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محافظ القليوبية يتابع أعمال اصلاح ماسورة مياه بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الخميس، 26 يوليه 2018 08:14 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال اصلاح ماسورة مياه بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة كسر ماسورة المياة
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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 يتابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مع مسئولى الجهاز التنفيذى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتى مياه وصرف صحى القاهرة الكبرى والقليوبية على مدار الساعة اعمال اصلاح كسر بماسورة مياه بقطر 600 مللى، والتى حدث كسر مفاجىء بها اليوم بمنطقة ام بيومى بشبرا الخيمة.

ويتقدم المحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بخالص الاعتذار لاهالى شبرا الخيمة عن هذا العطل .

والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة وكانت شركتي مياه القاهرة الكبرى مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حيث تستمر الان اعمال  اصلاح ماسورة مياه الشرب والتى يبلغ قطرها 600 مللى اذ قد حدث كسر مفاجىء وطارىء بها اليوم وادى الى انقطاع المياه عن بعض مناطق حى غرب شبرا الخيمة.

 

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