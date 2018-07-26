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محافظ الأقصر يترأس المجلس التنفيذى لمتابعة العمل والمشروعات الجديدة

الخميس، 26 يوليه 2018 10:37 ص
محافظ الأقصر يترأس المجلس التنفيذى لمتابعة العمل والمشروعات الجديدة جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد محمد بدر محافظ الأقصر جلسة المجلس المجلس التنفيذى رقم 6 لعام 2018 بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات والإدارات المختلفة بالمحافظة، وتناول المجلس التنفيذى مدى التزام الجهات المختلفة بتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للجهات الإدارية والتنفيذية المختلفة، والتى تضمنت عدة موضوعات تخدم منظومة العمل بما يصب فى مصلحة المواطن.
 
كما ناقش رؤساء المراكز والمدن خلال جلسة المجلس التنفيذى رقم 6 لعام 2018، عدة
موضوعات متعلقة بمشكلات تعرقل تحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات الخدمية المختلفة والخاصة بكل مركز ومدينة، وكذلك تم الاطلاع على المشكلات والشكاوى المقدمة من بعض المواطنين وتحديد أنسب الحلول العملية لها بما يخدم المواطن بدون الإضرار بالمصلحة العامة.
 
وجاءت توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المدن والمراكز ومديرى ومسئولى الخدمات بحصر كافة أعمال الخطة الأستثمارية و التحديد المفصل لمستهدفات كل خطة وما تم تنفيذه و المتبقى من الأعمال، مشدداً على كافة المسئولين تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء المشروعات المتوقفة خاصة فى القطاعات الخدمية والتى تمس المواطن بالدرجة الأولى تحقيقاً لمبادىء الصدق والشفافية ولحصول المواطنين على أبسط حقوق العيش الكريم .
 
 

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