مجموعة ألمانية تشترى 3 فنادق من "أوراسكوم" فى خليج مكادى بالغردقة

كتبت: دانه الحديدى

أعلنت مجموعة "FTI" الألمانية والمتخصصة بالمنشآت السياحية، شراء 3 فنادق بخليج مكادى بالغردقة من شركة أوراسكوم للتنمية، والتى تبلغ مساحتهم 500 ألف متر مربع، وذلك لتطويرهم بهدف إطلاق منتجع سياحى متكامل تابع للمجموعة الألمانية، يحتوى على 357 غرفة، وهو المنتجع الأول للمجموعة الألمانية فى مصر.

وأوضح البيان الصادر عن الشركة، أن الفنادق تم شراؤها من سميح ساويرس، والذى تمتلك شركته أسهم فى المجموعة الألمانية، كما أن شركة أوراسكوم هى التى قامت مسبقا بإنشاء وتطوير منتجع الجونة السياحى بالغردقة.

وتأتى تلك الصفقة فى إطار رغبة المجموعة الألمانية للتوسع خلال الثلاث أعوام المقبلة، عن طريق توسعة نطاق أعمالها بمختلف دول العالم، وتمتلك المجموعة الألمانية حوالى 70 عقارا و18 فندقاً إما مملوكا أو مؤجرا من قبل المجموعة بمختلف دول العالم.