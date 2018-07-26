مجلس جامعة جنوب الوادى يكرم نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

كرم مجلس جامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر لبلوغه السن القانونية، وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التى بذلها الدكتور صالح عبد المعطى خلال مسيرته العلمية والقيادية خلال الفترة التى تولى فيها عمادة كليتى الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، ثم توليه نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، حيث ساهم فى إنشاء كليات فرع الجامعة بالأقصر وآخرها كلية الطب الجديدة.

وقدم أعضاء مجلس الجامعة، الشكر للدكتور صالح عبد المعطى، على إسهاماته البارزة بفرع الجامعة بالأقصر، ودوره في تذليل العديد من العقبات، ومن جانبه اعرب الدكتور صالح عبد المعطى عن خالص امتنانه لهذا التكريم من قبل رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور صالح عبد المعطى تقديرا لجهوده.