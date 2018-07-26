مجلة دينية إيطالية تشبه وزير داخليتهم بالشيطان

كتب: أحمد علوى

شبهت مجلة إيطالية دينية، وزير داخلية إيطاليا اليمينى المتطرف ماتيو سالفينى، الذى تعهد بوقف وصول المهاجرين إلى البلاد وبتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بـ"الشيطان".

ووضعت مجلة "فاميليا كريستيانا" عنوانا عريضا يقول "تراجع يا سالفينى"، فى استعارة من العبارة الكاثوليكية "فادى ريترو ساتانا" التى استخدمت فى العصور الوسطى لدرء الشر وتعنى "تراجع أيها الشيطان".



غلاف المجلة الإيطالية التي وصفت سالفيني بالشيطان

وأثارت هذه المقارنة الحادة غضب الوزير وزعيم حزب الرابطة اليمينى المتطرف سالفينى الذى ظهر مرارا وهو يحمل سبحة وإنجيلا خلال حملته الانتخابية، ما دفعه إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن استنكاره.

وكتب على تويتر: "وصل الأمر بفاميليا كريستيانا إلى أن تشبهنى بالشيطان".

وأضاف: "أنا لا أدعى أننى أعظ أحداً ولست مسيحياً كاملاً، لكننى لا أظن أننى أستحق هذا".

وتابع: "ما يعزينى فى الحقيقة، هو أننى أتلقى يوميا دعم عدد كبير من الرجال والنساء فى الكنيسة".

ومنذ وصوله إلى السلطة فى يونيو الماضى، اتخذ سالفينى موقفا متشدداً من المهاجرين، وأمر فى قرار مثير للجدل بإغلاق مرافئ البلاد أمام المهاجرين الذين يتم انقاذهم فى البحر.

وبينما لاقى القرار استحسان ثلثى الإيطاليين وفق ستة استطلاعات للرأى، فإنّ شخصيات دينية كاثوليكية انتقدت القرار علانية.