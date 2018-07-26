متوسط إنتاج مصر من الغاز خلال شهر مايو الماضى يسجل 5.88 مليار قدم مكعب يوميا

كتب أحمد أبو حجر

واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفاعه، حيث سجل متوسط الإنتاج خلال شهر مايو الماضى نحو 3.881 مليون طن، وهو ما يعادل 5.88 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بارتفاع قدره 527 ألف طن عن إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خلال شهر مايو من العام الماضى والذى سجل نحو 3.354 مليون طن.

وارتفع الإنتاج المحلى أيضا من الغاز الطبيعى بالمقارنة مع إنتاج شهر أبريل 2018 بنحو 464 ألف طن، حيث وصل الإنتاج فى أبريل الماضى نحو 3.417 مليون طن.

ويعود الفضل فى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى تشغيل حقل ظهر العملاق الواقع بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط خلال شهر ديسمبر 2017 بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا قبل أن ترتفع فى مايو الماضى إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى بدء الإنتاج أيضا من حقل اتول منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط الواقعة شمال مدينة دمياط بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

من ناحية أخرى ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال شهر مايو الماضى مسجلا نحو 3.907 مليون طن، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، بالمقارنة مع 3.652 مليون طن خلال شهر مايو 2017 ما يعادل 5.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.