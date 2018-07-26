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الخميس، 26 يوليه 2018 07:07 ص
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مباحث الجمالية تتحرى عن نشاط 3 أشخاص فى التنقيب عن الآثار بكفر الطماعين

الخميس، 26 يوليه 2018 07:00 ص
مباحث الجمالية تتحرى عن نشاط 3 أشخاص فى التنقيب عن الآثار بكفر الطماعين تنقيب عن آثار - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، رجال مباحث القاهرة، بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لفران وعاملين، فى التنقيب عن الآثار بالجمالية.

 

وأمرت النيابة العامه بحجز المتهمين لحين ،ورود تحريات المباحث فى واقعة القبض عليهم أثناء تنقيبهم على الآثار داخل فرن بمنطقة كفر الطماعين بالجمالية، وتبين حفرهم حفرة بعمق 10 أمتار تحت الأرض، وتم ضبطهم وادوات التنقيب.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، معلومات مفادها قيام كل من "عبد الله ع ع" 27 سنة، فران، و"جمال ص ع" 35 سنة، عامل، و"السيد م إ" 32 سنة، عامل، وجميعهم دون السوابق، التنقيب عن الآثار داخل فرن "مستأجر للأول" بالطابق الأرضى بأحد العقارات بمنطقة كفر الطماعين.

 

وعلى الفور تم استهداف العقار، وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل الفرن، وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور رفع مياه، فأس، 2 سلم خشبى، 2 عرق خشب، 2 دلو.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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