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الخميس، 26 يوليه 2018 05:38 ص
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ماكرون يتهم وسائل الإعلام بنشر معلومات خاطئة فى قضية معاونه "بنالا"

الخميس، 26 يوليه 2018 05:21 ص
ماكرون يتهم وسائل الإعلام بنشر معلومات خاطئة فى قضية معاونه "بنالا" ماكرون وحارسه
(أ ش أ)
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اتهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وسائل الإعلام بنشر معلومات خاطئة فيما يتعلق بقضية معاونه ألكسندر بنالا المتهم بممارسة العنف ضد متظاهرين و انتحال صفةً شرطي.

وقال ماكرون، فى تصريحات على هامش جولة له فى جنوب غرب فرنسا حول معاونه الذى أعلن الإليزيه عن طرده لارتكابه مخالفات، "رددتم فى الأيام الخيرة الكثير من الهراء حول رواتب و امتيازات مزعومة.. و كل ذلك خاطئ".

وأكد ماكرون أن العقوبات الصادرة بحق بنالا كانت متناسبة وأنه لا يقبل بأى محسوبية وذلك فى الوقت الذى أبرزت فيه وسائل الإعلام مؤخرا قرب بنالا من الرئيس الفرنسي.

كانت الشرطة قد داهمت مكتب بنالا اليوم بقصر الإليزيه بحضوره ومن المقرر أن يمثل غدا أمام اللجنة البرلمانية ميشيل ديلبويش مدير شرطة باريس.

و خرج الرئيس الفرنسى الثلاثاء عن صمته فى أول رد فعل له منذ بدء قضية بينالا التى أثارت جدلا واسعا فى المشهد السياسى الفرنسي. وقال أمام نواب من حزبه إنه هو "المسؤول" عن قضية ألكسندر بينالا، وأنه هو من وضع ثقته فيه وأنه "شعر بخيبة الأمل والخيانة".

وتابع ماكرون قائلا "الجمهورية النموذجية لا تمنع (حصول) الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته فى ألكسندر بينالا"، مؤكدا ،من ناحية أخرى، أنه لم ينس كيف أن بينالا "كان ناشطا ملتزما للغاية خلال الحملة" الانتخابية.

يذكر أن مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا مثُل الثلاثاء أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية بينالا، وكثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسى وقائد شرطة باريس فى شهادتيهما الاثنين أنهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا فى عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من مايو، واستغلت المعارضة الفضيحة التى أدت إلى شلل فى البرلمان واتهمت الحكومة بأنها تحاول حماية بينالا.

 


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الحراس الشخصي لمكرون

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