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الخميس، 26 يوليه 2018 03:00 م
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مادورو: فنزويلا تلغى 5 أصفار من عملتها قريبا

الخميس، 26 يوليه 2018 01:40 م
مادورو: فنزويلا تلغى 5 أصفار من عملتها قريبا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ف ب
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الأربعاء أن بلاده ستحذف قريباً خمسة أصفار من عملتها البوليفار بينما تبلغ نسبة التضخم فى هذا البلد المأزوم مليون فى المئة هذا العام بحسب صندوق النقد الدولى.

وصرّح مادورو خلال جلسة لحكومته "فى 20 أغسطس تبدأ  خطة الانعاش الاقتصادى مع تحديد سعر العملة الجديد، خمسة أصفار أقلّ".

وكان الرئيس قد أعلن طبع أوراق نقدية جديدة مع حذف ثلاثة أصفار، فى اجراء كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ فى الرابع من أغسطس.

وفى وقت سابق أرجئ التداول بالعملة الجديدة الذى كان مرتقبا فى الرابع من يونيو الماضى بناء على طلب المصرف المركزى.

ويهدف هذا الاجراء الذى أعلن عنه مادورو الأربعاء، الى "تسهيل المعاملات المالية" و"حماية" البوليفار، حسب ما قال. وأضاف "خمسة أصفار أقلّ للحصول على نظام مالى ونقدى جديد ومستقرّ".

وأكد مادورو أن الأزمة الاقتصادية والتضخم الجامح فى بلاده هما نتيجة "الحرب الاقتصادية" التى يشنّها اليمين الفنزويلى والولايات المتحدة لاسقاطه.


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