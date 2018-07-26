كوريا الشمالية تستلم صناديق خشبية لإعادة رفات الجنود الأمريكيين

(أ ش أ)

قال مصدر دبلوماسى كورى جنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية استلمت الصناديق الخشبية لإعادة رفات الجنود الأمريكيين، وكانت الصناديق فى حوزة قيادة الأمم المتحدة فى قرية الهدنة "بانمونجوم".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الشطر الشمالى أكمل استعداداته لإعادة رفات الجنود الأمريكيين بمناسبة الذكرى السنوية للتوقيع على اتفاق الهدنة التى توافق يوم 27 يوليو.

وأشار المصدر الدبلوماسى إلى أنه من المتوقع أن تعيد بيونج يانج رفات الجنود الأمريكيين، الذين قتلوا، خلال الحرب الكورية فى يوم 27 يوليو بموجب الاتفاق الذى توصلت إليه مع الولايات المتحدة.

وكان الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون قد تعهد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال لقاء القمة بينهما بإعادة رفات الجنود الأمريكيين.

ومن المنتظر أن ترسل الولايات المتحدة طائرة نقل عسكرية إلى مطار جالما فى وون- سان بكوريا الشمالية وتنقل رفات الجنود إلى قاعدة أوسان الجوية فى كوريا الجنوبية.