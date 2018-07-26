كوبا تتهم واشنطن "بفبركة حادث" إصابة دبلوماسيين فى "هجمات صوتية"

أ ف ب

اتهمت كوبا، أمس الاربعاء، الولايات المتحدة "بتلاعب سياسى" ومحاولة "فبركة حادث" مرتبط بقضية "الهجمات الصوتية" الغامضة التى تتعلق بعدد من الدبلوماسيين الامريكيين العاملين فى هافانا.

وتأتى هذه التصريحات غداة زيارة ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار مكلفين الملف إلى هافانا.

وقال كارلوس فرنانديز دى كوسيو، مدير إدارة الولايات المتحدة فى وزارة الخارجية الكوبية، "من الواضح أن الحكومة الامريكية وبالتحديد وزارة الخارجية، عملت بدون شفافية ما يشير إلى أنها تخفى شيئا ما، وتحاول فبركة حادث يعتمد على تلاعب سياسى".

واجرى الدبلوماسى الكوبى محادثات فى هذا الشأن الثلاثاء مع المسؤولين الامريكيين فرانسيسكو بالمييرى، مساعد وزير الخارجية لنصف الارض الغربى ووليام تود مساعد وزير الخارجية للشؤون الادارية ومايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسى.