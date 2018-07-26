كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى

كتب أحمد جمعة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، رفع الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة فى كل مكان.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري لها، صباح اليوم الخميس، إن "العدو سيدفع الثمن غالياً من دمائه جراء الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا."

ودعت الكتائب جميع فصائل المقاومة من خلال "الغرفة المشتركة" والتي هي جزءٌ منها إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى.

وأوضحت بأن إعلان رفع درجة الجهوزية والاستنفار جاء بعد إقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على قصف نقطةٍ رصد لقوات الضبط الميداني -"حماة الثغور" شرق غزة مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد المقاومين محمد العرعير وأحمد البسوس وعبادة فروانة، "وهم يؤدّون واجبهم في الدفاع عن شعبهم ووطنهم ومقدساتهم".حسب البيان