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قيادات بالداخلية تشارك تشييع جثمان اللواء أحمد رمزى

الخميس، 26 يوليه 2018 01:44 م
قيادات بالداخلية تشارك تشييع جثمان اللواء أحمد رمزى جانب من الحضور استعدادا لصلاة الجنازة
كتب تامر البطريقى
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شارك عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية فى تشييع جثمان اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداحلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، من مسجد حسن الشربتلى بالقاهرة الجديدة، اليوم، الخميس، والذى وافته المنية أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ومن بين القيادات التى وصلت لأداء صلاة الجنازة، اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية الحاليين والسابقين.

واللواء أحمد رمزى أحد مساعدى وزير الداخلية حبيب العادلى وقت ثورة 25 يناير وحصل على البراءة فى 29 نوفمبر 2014 فى قضية قتل المتظاهرين بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية قتل المتظاهرين ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة.

 

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