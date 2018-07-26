قرقاش: الإمارات مستعدة لتحمل عبء أمنى أكبر فى الشرق الأوسط

رويترز

من المقرر أن يلقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية كلمة اليوم الخميس، سيقول فيها إن بلاده مستعدة لتحمل المزيد من العبء الأمنى فى الشرق الأوسط لأنها لا تستطيع الاعتماد بعد الآن على العمليات العسكرية لحليفتيها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويقول قرقاش وفقا لنسخة من كلمة من المقرر أن يلقيها فى لندن "نحن مستعدون لتحمل المزيد من عبء الأمن فى محيطنا". ويقول كذلك "نعلم أنه لم يعد من الممكن مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية".

ومن المقرر أن يضيف فى الكلمة التى يلقيها فى مؤسسة (بوليسى إكستشينج) للأبحاث "نأمل أن يؤدى الضغط الأمريكى على إيران إلى عودتها لطاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق أوسع من الاتفاق النووى، اتفاق يشمل الصواريخ الباليستية لإيران وتدخلها الإقليمى".