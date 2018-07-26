الرئيسية أخبار المحافظات قرار جمهورى باعتبار مشروع نزع ملكية عقار تشغله مدرسة بدمياط من أعمال المنفعة العامة الخميس، 26 يوليه 2018 09:20 ص عقار - صورة أرشيفية كتب محمد الجالى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 321 لسنة 2018 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بزمام السنانية مركز دمياط بمحافظة دمياط، من أعمال المنفعة العامة. نشر القرار بالجريدة الرسمية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزارء المالية والصحة والرقابة الإدارية..الاجتماع تناول متابعة إجراءات الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى.. السيسى يوجه بتوفير كافة الإمكانات لبرنامج القضاء على فيروس "سى" بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 120 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة الجريدة الرسمية قرار جمهوري دمياط المنفعة العامة الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو" رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو) لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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