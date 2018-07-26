قرار جمهورى باعتبار مشروع نزع ملكية عقار تشغله مدرسة بدمياط من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 321 لسنة 2018 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بزمام السنانية مركز دمياط بمحافظة دمياط، من أعمال المنفعة العامة.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.