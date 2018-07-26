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قائد الشرطة الإثيوبية: مهندس سد النهضة وجد مقتولا بالرصاص

الخميس، 26 يوليه 2018 03:09 م
قائد الشرطة الإثيوبية: مهندس سد النهضة وجد مقتولا بالرصاص مهندس سد النهضة
رويترز
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قال قائد الشرطة الإثيوبية إن مهندس سد النهضة الذى عثر على جثته اليوم كان مقتولا بالرصاص.

وعثرت السلطات الإثيوبية، اليوم، الخميس، على مدير مشروع سد النهضة، سمنجاو بيكلى، مقتولا داخل سيارته، بساحة مسكل، وسط العاصمة أديس أبابا، وفق التلفزيون الإثيوبيى.

ونشرت وسائل إعلام إثيوبية صور من مكان حادث مقتل مدير مشروع سد النهضة، مؤكدة أنه تم نقل جثة سمنجاو بيكلى إلى مستشفى "سانت بول"؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وسارع العشرات من الإثيوبيين فى أديس أبابا، نساء ورجالا وشبابا، إلى التوافد إلى المكان الذى وجد فيه، بيكلى وتظهر على وجوههم صور الحزن وأجواء الصدمة لمكانة الرجل فى قلوب الإثيوبيين.

وتجرى عناصر من الشرطة الجنائية الفيدرالية وقوات الأمن الأخرى التى تحيط بمكان الحادث تحقيقات حول ملابسات وفاة بيكلى.

 

 


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