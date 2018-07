فيديو.. انفجار ضخم بالقرب من السفارة الأمريكية فى العاصمة الصينية

أعلنت وسائل إعلام صينية، أن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الأمريكية والهندية بالعاصمة بكين صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور، انتشرت الشرطة الصينية فى محيط الحادث، واستنفرت قوات الأمن، بعد أن سادت حالة من الفزع والهلع بين المارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شريط مصور يظهر لحظة الانفجار الذى وقع بالقرب من السفارة الأمريكية والهندية.

#explosion outside #usembassy in Beijing. Video from social media. pic.twitter.com/peWc4BcmpM