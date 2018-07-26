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الخميس، 26 يوليه 2018 08:34 ص
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فيديو.. انفجار ضخم بالقرب من السفارة الأمريكية فى العاصمة الصينية

الخميس، 26 يوليه 2018 07:52 ص
فيديو.. انفجار ضخم بالقرب من السفارة الأمريكية فى العاصمة الصينية انفجار - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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أعلنت وسائل إعلام صينية، أن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الأمريكية والهندية بالعاصمة بكين صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور، انتشرت الشرطة الصينية فى محيط الحادث، واستنفرت قوات الأمن، بعد أن سادت حالة من الفزع والهلع بين المارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شريط مصور يظهر لحظة الانفجار الذى وقع بالقرب من السفارة الأمريكية والهندية.

 

 


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الصين

السفارة الامريكية

انفجار




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