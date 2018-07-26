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الخميس، 26 يوليه 2018 02:58 م
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فقرة فى كتاب أصدره ترامب عام 1987 تكشف سر نجاحه فى عقد الصفقات السياسية

الخميس، 26 يوليه 2018 02:48 م
فقرة فى كتاب أصدره ترامب عام 1987 تكشف سر نجاحه فى عقد الصفقات السياسية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد محسن أبو النور
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كشفت فقرة من كتاب أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عام 1987 سر نجاحه فى عقد الصفقات السياسية، ورأت جريدة الجارديان البريطانية أن محادثات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلو يونكر، بخصوص التجارة الحرة قوبلت بالشكوك.

واستعرضت الجريدة جانبا من كتاب "فن الصفقة" الذى كتبه ترامب والصحفى تونى شوارتز عام 1987، وفيه حذر الرئيس الأمريكى من قيمة الحديث،حيث كتب ترامب: "الناس يريدون أن يصدقوا أن شيئًا ما هو الأكبر والأعظم والأكثر إثارة".

وأضافت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، اليوم الخميس، أن المناقشات فى واشنطن تقلل من الضغوط على كل من الجانبين لكن أعضاء الاتحاد الأوروبى لديهم شكوك حول الأمر.

ولفتت الجريدة إلى أن ترامب وقف جنباً إلى جنب مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، فى حديقة الورود فى البيت الأبيض يوم الأربعاء، مع تلك الفلسفة المجربة والمختبرة، وقال "كان هذا يومًا كبيرًا للغاية للتجارة الحرة والنزيهة، وهو يوم عظيم للغاية"، وقد تباهى بعد اجتماعهما الذى استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وردًا على ذلك، قال يونكر، الذى كان أكثر صمتًا لكنه لا يزال عرضة للهجوم على المبالغة، للصحفيين: "جئت للتوصل إلى اتفاق. لقد أبرمنا صفقة".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم أمس اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنهما اتفقا على العمل لخفض الحواجز التجارية. وأضاف ترامب فى حديثه مع محررى البيت الأبيض: "اتفقنا اليوم، بادئ ذى بدء، على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر فى تجارة السلع الصناعية غير السيارات".

وتابع بالقول: "سنعمل أيضا على تقليل الحواجز وزيادة التجارة فى الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".


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