غرق منطقة منشية أم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

شهدت منطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة، انفجار ماسورة مياة عمومية بمنطقة منشية أم بيومى الأمر الذى أدى إلى غرق المنطقة بالكامل، وتعطل حركة المرور، مما أدى إلى قطع المياه فيه عن المنطقة والدفع بفرق الإصلاح.

تلقى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بلاغا من الأهالى بانفجار ماسورة مياه وغرق شوارع المنطقة، تم الدفع بسيارات شفط المياه وفرق الإصلاح والدعم، وجارٍ عمل اللازم لرفع المياه وتسيير حركة المرور بالمنطقة التى غرقت بشكل كبير نتيجة اندفاع المياه.

ووجه بيومى اعتذارا للأهالى بسبب قطع المياه عن المنطقة، مؤكدا أن فرق الإصلاح تقوم حاليا بإصلاح العطل وإعادة الوضع كما كان عليه.