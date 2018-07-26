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غدا.. آخر فرصة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق

الخميس، 26 يوليه 2018 03:12 ص
غدا.. آخر فرصة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق
كتب وائل ربيعى
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ينتهى مكتب التنسيق من استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، التى انطلقت أعمالها يوم الإثنين الماضى بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية و69.51% للشعبة الأدبية، فى السابعة مساء غد الجمعة.

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق بلغ حتى الآن 155 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق منتظمة على الموقع الإلكترونى، موضحا أن معامل التنسيق بالجامعات تستقبل الطلاب لتنسيق الرغبات بالمجان على أيدى موظفين مؤهلين تماما لهذه العملية.

 

 


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