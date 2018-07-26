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الخميس، 26 يوليه 2018 11:25 م
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عودة المياه بعد إصلاح الخط الرئيسى بمناطق العوادم وأرض الجمعية بقليوب

الخميس، 26 يوليه 2018 10:49 م
عودة المياه بعد إصلاح الخط الرئيسى بمناطق العوادم وأرض الجمعية بقليوب اعمال تصليح ماسورة المياه
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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قال عبد الرؤوف مصطفى المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فرع قليوب ومدير العلاقات العامة، بأنه تم ضخ وفتح المياه بمناطق العوادم وأرض الجمعيه مؤكدا وجود المهندسة أمانى محمد عبد الجواد بموقع عمل إصلاح عطل منطقة العوادم وإلى أن تم الانتهاء منه وضخ المياه للمواطنين ، مشيرا انه تم فتح وضخ المياه الآن إلى منطقة العوادم وأرض الجمعيه .

وأشار المتحدث الرسمي أن أعمال الإصلاح استمرت علي مدار ال 24 ساعه  الماضيه وخلال فترة أنقطاع المياه تم الدفع بأكثر من 6 سيارات مياه للشرب على المناطق المقطوع عنها المياه 

وتقدمت المهندسة اماني عبد الجواد بالاعتذار لجميع مواطنين منطقة العوادم وأرض الجمعية والمناطق التى بها ضعف للمياه خلال فترة الماضيه  لطول انقطاع المياه وضعفها ببعض المناطق  .

 

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