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عمران خان يعلن فوزه فى الانتخابات الباكستانية

الخميس، 26 يوليه 2018 02:22 م
عمران خان يعلن فوزه فى الانتخابات الباكستانية عمران خان
رويترز
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أعلن عمران خان فوزه فى الانتخابات الباكستانية ويتعهد بأن يدير حزبه البلاد بأسلوب جديد. وصرح خان، فى مداخلة عبر التلفزيون مباشرة من مقره فى بنى جالا على بعد بضعة كيلومترات من إسلام أباد، "لقد نجحنا ومنحونا تفويضا".

وكان حزب الحكومة المنتهية ولايته ندد ب"عمليات تزوير فاضحة" الخميس. 

وكان التصويت فى الانتخابات العامة تم فى 85 ألفا و307 مراكز، وتم إنهاء التصويت فى موعده المقرر رغم مطالبات العديد من الأحزاب الرئيسية بتمديد التصويت لمدة ساعة على خلفية شكاوى من بطء عملية التصويت.

وقد شاب العنف العملية الانتخابية، إذ لقى 31 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء تفجير خارج مركز اقتراع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

ويتنافس 12 ألفا و570 مرشحا على 849 مقعدا بالمجالس العامة والمحلية، وكان الجيش الباكستانى قد نشر بداية من أول أمس أكثر من 370 ألف عنصر فى أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة فى أكبر انتشار للجيش فى تاريخ البلاد بيوم انتخابى واحد، كما تم تخصيص 450 ألف رجل شرطة إضافى لإرساء الأمن.

 

 


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