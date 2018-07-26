عمران خان يعلن فوزه فى الانتخابات الباكستانية

وقد شاب العنف العملية الانتخابية، إذ لقى 31 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء تفجير خارج مركز اقتراع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

ويتنافس 12 ألفا و570 مرشحا على 849 مقعدا بالمجالس العامة والمحلية، وكان الجيش الباكستانى قد نشر بداية من أول أمس أكثر من 370 ألف عنصر فى أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة فى أكبر انتشار للجيش فى تاريخ البلاد بيوم انتخابى واحد، كما تم تخصيص 450 ألف رجل شرطة إضافى لإرساء الأمن.