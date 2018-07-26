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عضو بـ"محلية البرلمان" يطالب بمحاسبة رئيس حى الأزبكية بسبب المخالفات

الخميس، 26 يوليه 2018 02:04 م
عضو بـ"محلية البرلمان" يطالب بمحاسبة رئيس حى الأزبكية بسبب المخالفات ممدوح الحسينى/ ولجنة الإدارة المحلية
كتب محمود حسين
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طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حى الأزبكية بتطبيق القانون ومواجهة المخالفات التى يشهدها الحى فى مختلف شوارعه وميادينه من إشغالات فى الطرق ومواقف عشوائية مما أثر على النسق الحضارى للشارع وحوله إلى ما يشبه العشوائيات، بالإضافة إلى وجود محال ومقاهى مخالفة.

 

وقال ممدوح الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن وجود هذه المخالفات والإشغالات فى الطرق والشوارع يؤكد تقصير رئيسى حى الأزبكية ومسئولى الحى فى عملهم وعدم تطبيقهم القانون على المخالفين، مطالبا وزير التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بمحاسبة المقصرين.

 

وأضاف ممدوح الحسينى، أن سيطالب لجنة الإدارة المحلية بتنظيم زيارات ميدانية لمختلف الأحياء فى المحافظات من خلال أعضائها ونواب كل دائرة للوقوف على هذه المخالفات ورصدها، ولا بد من محاسبة أى مسئول مقصر، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل المسئولين والنزول للشوارع بشكل يومى".

 

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "على المسئول أن ينزل للشارع ويرصد بنفسه أى مخالفات ويعمل على إزالتها فورا".


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