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الخميس، 26 يوليه 2018 02:03 م
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عبور 54 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن

الخميس، 26 يوليه 2018 01:58 م
عبور 54 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن قناة السويس -أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الخميس عبور 54 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMOL VRUTH  بحمولة  216 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى جبل طارق.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر كانت لناقلة البترول اليونانيةOLYMPIC LEOVARB  بحمولة 171 ألف تعمل على خط سوميد من مصر وإلى مصر.


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