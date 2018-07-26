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ضبط 11652 قضية سرقة تيار كهربائى وتحصيل 11227غرامة وتنفيذ 715 حكم حبس جزئى

الخميس، 26 يوليه 2018 02:26 م
ضبط 11652 قضية سرقة تيار كهربائى وتحصيل 11227غرامة وتنفيذ 715 حكم حبس جزئى سرقة كهرباء- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 11652 قضية وتحصيل 11227 غرامة وتنفيذ 715 حكم حبس جزئى.
 
وقام قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.
 
ففى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، تم ضبط 11652 قضية متنوعة، منها 11613 قضية سرقة تيار كهربائى، و39  قضية مخالفة شروط التعاقد.
 
وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد"، تم تحصيل 11227حالة، منها 11185 غرامة سرقة تيار كهربائى و42 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى"، وتم تنفيذ  715 حكم حبس جزئى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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سرقه تيار كهربائي

مخالفات الكهربا

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