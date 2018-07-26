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الخميس، 26 يوليه 2018 09:52 م
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ضبط 10 آلاف لتر سولار و"بنزين 80" قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

الخميس، 26 يوليه 2018 08:54 م
ضبط 10 آلاف لتر سولار و"بنزين 80" قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ سولار - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الحملة التى شكلها المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من إدارة الرقابة التموينية بديوان عام المديرية تحت إشراف عثمان حنبل مدير عام الرقابة بالمديرية وعضوية أنور شلبى ومحمد عبد القوى ورضا صلاح وحمدى النوسانى مأمورى الضبط القضائى بإدارة الرقابة التموينية ، تمكنت من ضبط 6 آلاف لتر سولار مدعم و4 آلاف لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء .

وأضاف الهابط، فى بيان له: " تحرر محضر رقم 494 لسنة 2018 جنح أمن دولة الحامول ضد محمد سعد مسلم وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

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