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الخميس، 26 يوليه 2018 05:14 م
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ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بكفر الشيخ

الخميس، 26 يوليه 2018 04:47 م
ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بكفر الشيخ دقيق مدعم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الحملة التى شكلها عماد حبيب وكيل الوزارة، تمكنت من  ضبط 25 شيكارة دقيق مدعم وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء.

وأضاف الهابط لـ"اليوم السابع" قائلًا: "وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل الوزارة بقيام أحد الأشخاص ببلطيم بتجميع الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء بغرض التربح".

وأشار إلى أن وكيل الوزارة شكل حملة برئاسة محمد الغبور، كبير مفتشين وعضوية كلا من الدكتورة حمادة القاضى، وكامل فتحى، وعمرو زيدان، وسمير عبد العاطى، والمفتشين بقيم الرقابة التموينية بإدارة تموين بلطيم، وبالتعاون مع قوة شرطية تمكنت من ضبط 25 شيكارة دقيق مدعم بحوزة "أسعد ،ع.ش.ا"، وتحرر المحضر رقم 13457 جنح البرلس، وجار العرض على النيابة المختصة.


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