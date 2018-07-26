ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة فى حملة بيطرية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، بإشراف الدكتور موسى سليمان مدير عام الطب البيطرى، حملة لضبط السلع واللحوم الفاسدة قبل بيعها بالأسواق، وتمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم والرومى وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتمكنت الحملة بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقسم مباحث تموين الفيوم، من ضبط 12 كيلو من لحوم بقرى و52 كيلو جرام من الرومي غير صالحين للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد 30 كيلو من الرنجة و7 كيلو لحوم مفرومة، و20 كرتونة مصنعات لحوم (برجر+ كفتة) فى حالة تبريد وليست حالة تجميد، وأوصت اللجنة بسحب عينات من جميع المضبوطات بمعرفه معامل مديرية الصحة لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.