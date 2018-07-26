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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش فى القليوبية

الخميس، 26 يوليه 2018 01:51 م
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش فى القليوبية مخدرات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، تشكيلا عصابيا يتزعمه مسجل خطر شهرته "زلط" للاتجار فى الحشيش فى قليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات سرية للمقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، تفيد قيام تشكيل عصابى بالاتجار فى المخدرات على نطاق واسع ويتزعمه عاطل يدعى "زلط".
 
تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتوصلت التحريات أن التشكيل يضم عاطلين، وأنهما يتخذان من المقاهى وسيلة لترويج المخدرات، فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث، تتبعت خط سير المتهمين، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهما "م.س.ح" وشهرته "زلط" 42 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 10 قضايا مخدرات مشاجرة و"ر.خ.أ" 38 سنة عاطل، وبحوزتهم نصف كيلو حشيش ومبلغ مالى 1500 جنيه، واعترفا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.
 

 


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