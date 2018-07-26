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ضبط ربة منزل و4 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات بالبحر الأحمر

الخميس، 26 يوليه 2018 10:06 ص
ضبط ربة منزل و4 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات بالبحر الأحمر حمله امنية - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم سفاجا، من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم سفاجا، مفادها قيام المدعوة " انتصار . م" ربة منزل، مقيمة مدينة العمال قسم قنا، بالتردد على دائرة قسم سفاجا، للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لعملائها بها.
 
عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبطها بكمين الكيلو 5 دائرة القسم، وبحوزتها عدد 12 قطعة كبيرة الحجم "طربه" من مخدر الحشيش تزن 1,200 جرام – مبلغ مالى وقدره 1,200 جنيه عدد 2 هاتف محمول.
 
وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5260 /2018 إدارى قسم سفاجا وجارى العرض النيابة العامة.
 
من جانب أخرن تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط 4 عاطلين، بحوزتهم 47 جرام حشيش مخدر بقصد التعاطى بدوائر أقسام الشرطة المختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كما تمكنت وحدة مباحث المرور، بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية، للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط سائقين يقودون سيارتهم تحت تأثير المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة .
 
كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين، من ضبط مسئول عن مخبز بالغردقة، لقيامه بتصرفه عدد 543 شيكارة دقيق مدعم بإجمالى27150 من حصة المخبز المدعم من قبل الدولة، لإنتاج رغيف الخبز بقصد، الإتجار فى السوق السوداء، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7114 جنح ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة، كما تم ضبط  13 قضية تموينية اخرى مختلفة .
 
من جانب أخر، تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام، من تنفيذ وضبط 351 حكم جزئى متنوع، وكذلك هارب من حكم بالمؤبد فى قضية مخدرات، وغرامة 100 الف جنية، كذلك تم ضبط هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10 الاف جنية.
 
 

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