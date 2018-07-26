ضبط أفراد عائلتين بالفيوم أثناء تحضيرهم لمشاجرة بالأسلحة النارية

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط أفراد عائلتين كانوا يحضرون لمشاجرة كبيرة بينهما على إثر خلافات سابقة بالأسلحة النارية وتم ضبط الأسلحة التى يتم تجهيزها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت إلى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تفيد إعتزام أفراد عائلتى ( العواطى - أبوطالب ) المقيمين بناحية قرية منيا الحيط الكائنة بدائرة مركز شرطة اطسا بتعدى كلاً منهما على الآخر وأن كلاهما يعد ويجهز الأسلحة النارية لاستخدامها فى ذلك التعدى لوجود خلافات سابقة بينهم على الحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية الكائنة بذات الناحية .

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إطسا وعقب تقنين الإجراءات من ضبط أفراد العائلتين وبحوزتهم عدد (8) قطع أسلحة نارية .وبمواجهة الطرفين أقروا بصحة ما ورد من معلومات وبمضمون ما جاء بواقعة الضبط.

وتم تعيين الخدمات الامنية اللازمة ( نظامية - بحثية ) لملاحظة الحالة الأمنية بالناحية.