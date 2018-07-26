ضبط أسماك مملحه فاسدة وتحرير 8 محاضر فى حملة تموينية بجهينة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة وضبط 175 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بناحية مركز جهينة، بالتعاون مع مفتشى التموين والصحة والطب البيطرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه قال حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بالاشتراك مع الإدارة الصحية وإدارة التموين والإدارة البيطرية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى بحملة تموينية للمرور على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، كما تم ضبط 175 كيلو ملوحة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى وتم التحفظ على الكمية وجارى العرض على النيابة للتصرف .