ضاحى خلفان: لن نسمح لتنظيم الحمدين بمواصلة دوره فى السعى لإسقاط الحكومات العربية

كتبت – شرويت ماهر

أكد ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، أن مقاطعة الدول العربية مع النظام القطرى لمنع هذا التنظيم من ممارسة دوره فى تفتيت الوطن العربى.

وكتب ضاحى خلفان على "تويتر": "خصومتنا مع تنظيم الحمدين تتمحور حول محاولة منع هذا التنظيم من ممارسة دوره المكلف به بتفتيت الوطن العربى ونشر ودعم الإرهاب والإرهابيين،هذا خلافنا الجوهرى، التنظيم أرعن ومارس عمليات تخريب مع الإخوان".

وتابع ضاحى خلفان:"لن نسمح لتنظيم الحمدين بمواصلة دوره فى السعى إلى إسقاط الحكومات العربية وزعزعة الأمن القومى العربى.. ما أحدثه الحمدين من تخريب فى السنوات القليلة الماضية خير شاهد على ما نقول".



