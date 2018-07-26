صور.. وزير خارجية أمريكا: كوريا الشمالية تواصل انتاج وقود القنابل النووية

(رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية تواصل انتاج المادة الانشطارية التى تستخدم فى صنع قنابل نووية برغم تعهدها بالتخلى عن السلاح النووي.

وسئل بومبيو فى جلسة للجنة بمجلس الشيوخ عما إذا كان هذا صحيحا، فرد على السناتور الديمقراطى إد ماركى قائلا "نعم هذا صحيح... نعم، يواصلون انتاج المادة الانشطارية".

وامتنع الوزير عن الرد عندما سئل عما إذا كانت كوريا الشمالية تواصل السعى لامتلاك صواريخ باليستية تطلقها الغواصات.



كلمة وزير الخارجية الأمريكي



مايك بومبيو