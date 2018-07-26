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صور..مياه الصرف الصحى تغرق شوارع رئيسية بالإسماعيلية وتحولها لـ"بركة مجارى"

الخميس، 26 يوليه 2018 01:51 ص
صور..مياه الصرف الصحى تغرق شوارع رئيسية بالإسماعيلية وتحولها لـ"بركة مجارى" مياه الصرف الصحى تغرق شوارع الإسماعيلية
كتب – السيد فلاح
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تحولت أهم شوارع مدينة الإسماعيلية، إلى بحيرة مجارى يصعب المرور منها، واستغاث الأهالى باللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مطالبينه بسرعة التدخل لحل الأزمة، لافتين إلى أنهم مهددون بالأمراض بسبب مياه المجارى خاصة الأطفال.

وفوجئ الأهالى، بغرق عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، بمياه الصرف الصحى، أمثال شارع الثلاثينى أحد أهم شوارع المحافظة، الذى تحول إلى بركة مجارى عند منطقة موقف الحكر.

كما أغرقت مياه الصرف الصحى، الموقف الجديد بالمحافظة، وهى أول منطقة يشاهدها الزائرين للمحافظة، بالإضافة إلى غرق عدد كبير من الشوارع الجانبية فى المحافظة بمياه الصرف الصحى.

وطالب الأهالى، اللواء ياسين طاهر، محافظة الإسماعيلية، بسرعة التدخل لحل الأزمة، وعدم تكرارها مرة أخرى.

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