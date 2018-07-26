صور.. محافظ البحيرة تتفقد الخدمات وأعمال النظافة بمدينة دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أجرت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، يرافقها المهندس سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور، بجولة تفقدية صباح اليوم بمدينة دمنهور، تفقدت خلالها أعمال النظافة والتجميل بالمدخل الجنوبي للمدينة بطريق النصر، حيث تم رفع تراكمات القمامة التي كانت تمثل خطر داهمة على صحة المواطنين، وإلغاء مقلب القمامة ونقله الى المقلب الرئيسى بالطرانة، وإزالة المقلب بالكامل، وإنشاء مشتل للزهور والزينة لإعطاء المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

كما تفقدت محافظ البحيرة، أعمال النظافة على شريط السكة الحديد بجوار شركة المياه، وإزالة مقلب القمامة الذى كان دائم الاشتعال، ويؤثر على صحة المواطنين، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتشجير المنطقة بالكامل.

ووجهت محافظ البحيرة، الشكر للقائمين على العمل، مشيرةً أن مسئولى الوحدة المحلية نجحوا فى عملية إزالة مقلبى القمامة، باستخدام معدات وسيارات النظافة، بعدما انسحبت الشركات الخاصة الموكل لها تنفيذ الأعمال، والتى كانت ستكلف المحافظة مليون جنيه تقريباً للمقلب الواحد.

وشددت المهندسة نادية عبده، على رؤساء المدن والمراكز، بالتواجد المستمر فى الشارع مع العاملين فى منظومة النظافة للمتابعة اليومية، مع استخدام كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق أكبر إنجاز فى أقل مدة ممكنة.

وأشارت المحافظ إلى أنها ستتابع يوميا منظومة النظافة، وتتلقى تقارير عن مؤشرات الأداء فى كل مركز، مؤكدة أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من كل الفئات، فى حل مشكلة النظافة ونشر الوعى، والتواصل المجتمعى لتغيير الصورة الموجود حالياً فى بعض الشوارع وإعادة الوجه الحضارى.