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صور.. محافظ الإسماعيلية: بدء انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب 3 أغسطس

الخميس، 26 يوليه 2018 09:06 ص
صور.. محافظ الإسماعيلية: بدء انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب 3 أغسطس اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية السيد فلاح وجمال حراجى
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وافق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لعقد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب تفعيلًا لقانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية رقم 36 لسنة 2018 و ذلك حتى 31 أكتوبر المقبل.
 
وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قد قامت بعقد لقاءات دورية لجميع الإدارات الفرعية ومراكز الشباب التابعة لها، لشرح وتوضيح القانون الجديد واللائحة والرد على الاستفسارات.
 
ويبدأ مركز شباب أبو صوير المحطة بعقد أولى الجمعيات العمومية يوم 3 أغسطس وتنتهى بمركز شباب غزالة بتاريخ 31 أكتوبرالمقبل. 
 
محافظ الاسماعليه (1)

محافظ الاسماعليه (2)
 

محافظ الاسماعليه (3)
 
 

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