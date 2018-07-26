صور.. فرع ثقافة أسوان يطلق حملة توعية للشباب والنشء

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أطلق فرع ثقافة أسوان، حملة للتوعية بالمحافظة تحت رعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وذلك بمركز شباب خور عواضة بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، وممثلى بعض القطاعات بأسوان منهم الأوقاف والأزهر والمجلس القومى للمرأة والشئون الاجتماعية.

وقال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن أهمية قصور الثقافة فى نشر الوعى من خلال المواقع المنتشرة بربوع المحافظة، وتم إحلال وتجديد قصر ثقافة خور عواضة لخدمة الأهالى وأنه يفتح أبوابه أمام الجميع للمشاركة بجميع الأنشطة والفاعليات.

وشهدت فاعليات الحملة، إلقاء محاضرة للدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان حول عن بعض خدمات المجلس القومى للمرأة، ومحاضرة للشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان بعنوان "صنائع المعروف"، كما استمعت فاطمة حفنى ممثل مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان لمشاكل بعض السيدات للعمل على حلها.

كما شهدت الفاعليات أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد فريد وأميرة سعد، وفى الختام قدمت مجموعة استعراضات لفرقة قصر ثقافة أسوان، بجانب عمل ورشة فنية بعنوان "عمل تاج" من الورق المقوى والفوم جليتر للمدربة يارا محمود أخصائى فنون تشكيلية.



جانب من الحضور



جانب من حضور الفاعليات



كلمة مقرر المجلس القومى للمرأة