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صور.. غرق 17 قرية وهروب آلاف الأشخاص بسبب انهيار سد لاوس

الخميس، 26 يوليه 2018 01:19 م
صور.. غرق 17 قرية وهروب آلاف الأشخاص بسبب انهيار سد لاوس لاوس
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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وصلت مياه السد الكهرمائى الذى انهار فى لاوس الإثنين الماضى إلى كمبوديا حيث أغرقت 17 قرية ودفعت آلاف الأشخاص إلى الهرب.

وقال مينج كونج الناطق باسم إقليم ستونج سترينج لوكالة فرانس برس إن "المياه غمرت 17 قرية بسبب السيول التى تلت انهيار السد فى لاوس"، وأضاف "قمنا بإجلاء 5600 قروى لأن منازلهم تغمرها المياه"، بدون أن يشير إلى قتلى أو مفقودين.

وتتوقع السلطات الكمبودية التى تنظم الأحد انتخابات تشريعية، ارتفاعا فى مستوى المياه وعمليات إجلاء جديدة.

وفقد 131 شخصا فى لاوس بعد انهيار سد سى نامنوى الذى أغرق قرى بأكملها فى إقليم اتابوى، وتعقد الأمطار الموسمية عمل فرق الانقاذ بينما أصيبت الطرق بأضرار جسيمة أن لم تكن دمرت.

المواطنون وسط الفيضانات
المواطنون وسط الفيضانات

وأرسلت الصين وفيتنام وتايلاند فرق انقاذ إلى لاوس.

وكان رئيس وزراء لاوس ثونغلون سيسوليث اعلن مساء الاربعاء اول حصيلة رسمية لضحايا الكارثة. وقال "هناك 131 شخصا فى عداد المفقودين" جميعهم من مواطنى هذا البلد الشيوعى المغلق جدا.

من جهته، قال شانا مينشارون القنصل التايلاندى فى لاوس انه "تم انتشال 26 جثة حتى الان".

وعبر ناجون التقتهم وكالة فرانس برس عن استيائهم لانه لم يتم تبليغهم فى الوقت المناسب بالخطر الداهم، بينما ظهرات اضرار ناجمة عن امطار غزيرة جدا على المنشأة قبل ايام من انهيارها.

ارتفاع هائل فى مناسيب المياه
ارتفاع هائل فى مناسيب المياه

 

إزالة أثار انهيار السد
إزالة أثار انهيار السد

 

استخدام القوارب
استخدام القوارب

 

تشريد عشرات العائلات
تشريد عشرات العائلات

 

غرق الحيوانات
غرق الحيوانات

 

غرق القرى (2)
غرق القرى 

 

غرق القرى
غرق القرى

 

غرق قرى بسبب انهيار السد
غرق قرى بسبب انهيار السد

 

فرق الإنقاذ
فرق الإنقاذ

 

محاولات الإنقاذ
محاولات الإنقاذ

 

مياه الفيضانات
مياه الفيضانات

 


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