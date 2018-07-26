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صور.. انطلاق مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش بعنوان "بكرة أفضل"

الخميس، 26 يوليه 2018 04:31 م
صور.. انطلاق مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش بعنوان "بكرة أفضل" مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان لها اليوم الخميس، إطلاقها فعاليات المارثون الرياضى على شاطئ العريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعنوان "بكرة أفضل".

وقال إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه انطلقت بداية المارثون من كورنيش شاطئ البحر حتى مبنى إدارة شباب العريش وبمشاركة قيادات العمل الشبابى وشباب الجوالة والكشافة وبراعم الأكاديميات الرياضية المختلفة، وستختتم الفعاليات بمهرجان رياضى فنى فى الصالة المغطاة، والهدف إرسال رسالة إلى العالم من سيناء أرض السلام.

مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (1)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش 
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (2)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش 
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (3)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش 
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (4)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش 
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (5)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش 
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (6)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش (7)
مهرجان رياضى فنى بشاطئ العريش 

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