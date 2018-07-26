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صور.. المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم ندوات لدعم الحرب ضد الإرهاب

الخميس، 26 يوليه 2018 10:05 ص
صور.. المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم ندوات لدعم الحرب ضد الإرهاب جانب ندوات التوعية بالحرب ضد الارهاب وحماية مصر
الأقصر - أحمد مرعى
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أقامت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المنظمة، وفضيلة الشيخ محمد محمد الطيب رئيس فرع الأقصر، والشيخ محمد الرملى حسين الأمين العام للفرع، ندوة ثقافية عن دور الأزهر الشريف ودعمه لقواتنا المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.
 
وتأتى تلك الندوة فى إطار التعاون بين المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وحضرها الشيخ محمد ربيع السعدى موجه عام بالوعظ وعضو المنظمة، وتحدث عن دعم الجيش ضد الإرهاب، وكذلك الشيخ مدحت عبد الستار واعظ أول وعضو لجنة الفتوى، وتحدث عن المشروعات المقامة فى سيناء وحركة التنمية بها، وضياء الدين أحمد مدير فرع المنظمة الأقصر وتحدث عن التعريف بالمنظمة والهدف منها ونشاطها داخل محافظة الأقصر.
 
كما أقامت المنظمة بالتعاون مع سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد، ندوة ثقافية موسعة بساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، تحدث فيها ضياء الدين أحمد مدير الفرع عن دور المنظمة فى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة والتكاتف الشعبى خلف القيادات السياسية، وتحدث الشيخ محمود السيد محمد موجه عام بالوعظ وعضو المنظمة عن دور الأزهر الشريف فى دعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، وتحدث الشيخ مدحت عبد الستار عضو لجنة الفتوى وعضو المنظمة أيضا عن سيناء بين التعمير والتطهير والمشاريع المقامة فى سيناء، موجهين الشكر لفرع ثقافة الأقصر متمثل فى محمد العدوى مدير الفرع لتعاونهم التام مع فرع المنظمة.
 
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر تنظم ندوات لدعم الحرب ضد الإرهاب
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر تنظم ندوات لدعم الحرب ضد الإرهاب

جانب ندوات التوعية بالحرب ضد الارهاب وحماية مصر
جانب ندوات التوعية بالحرب ضد الإرهاب وحماية مصر

الندوات ثمنت دور القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب
الندوات ثمنت دور القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب

كلمة مدير فرع المنظمة ضياء الدين أحمد إبن الأقصر
كلمة مدير فرع المنظمة ضياء الدين أحمد ابن الأقصر

جانب من قيادات المنظمة في حضور الندوات لدعم الجيش بالاقصر
جانب من قيادات المنظمة في حضور الندوات لدعم الجيش بالأقصر

 


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