صور.. أكثر من 600 مهاجر يقتحمون جيب سبتة من المغرب

(رويترز)

اقتحم أكثر من 600 مهاجر السور الحدودى شديد التحصين بين المغرب وجيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا اليوم الخميس مستخدمين مناشير ومقصات لقطع الأسلاك.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان إن نحو 800 مهاجر حاولوا اقتحام الحاجز عند الفجر ومنعوا الشرطة من التدخل بعدما ألقوا عليها الجير الحى ومواد مشتعلة.

وأصبحت قضية المهاجرين أولوية سياسية فى إسبانيا بعد تولى رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانتشيث السلطة فى يونيو وحزيران والذى وافق بعد ذلك بقليل على استقبال أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سفينة تابعة لمنظمة خيرية رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.

ويتزايد معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا منذ أكثر من عام وزادت أعداد الوافدين عبر البحر بشكل حاد فى الأسابيع الماضية مع تحسن الطقس مما وضع ضغوطا على الخدمات فى بلدات فى جنوب إسبانيا.



اجتياح السلك



المهاجرين عبر الحدود



عبور السلك



عملية الاقتحام